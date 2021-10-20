У МОЗ розповіли, впустять чи в транспорт людей з протипоказаннями до вакцинації

З завтрашнього дня, 21 жовтня, вступають в силу нові правила міжобласних перевезень. Автобусами, поїздами і літаками зможуть скористатися виключно власники Covid-сертифікатів про вакцинацію. Ті, хто не прищепився через наявність протипоказань, не зможуть скористатися міжобласним транспортом, повідомляє UBR.

"Поки не існує затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти Covid-19. У той же час, відзначаємо, що людей, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні, менше 1%", - сказано в роз'ясненні Міністерства охорони здоров'я.

Йдеться про важку реакції після першої вакцини або гіперчутливості до її компонентів.

Схожі проблеми чекають і тих, хто перехворів коронавірусом протягом останнього півроку. За даними Міністерства охорони здоров'я, електронний документ, що підтверджує одужання, знаходиться на етапі розробки.

"Коли він стане доступним для користувачів" Дії ", тоді його можна буде використовувати для того, щоб скористатися громадським транспортом для поїздок між регіонами", - вказує міністерство.

У той же час громадянам нагадали, що вони можуть робити ПЛР-тести або експрес-тести для поїздок в транспорті.