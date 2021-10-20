Ясько розповіла, як Саакашвілі освідчувився їй у коханні

Нардеп від "Слуги народу" Єлізавета Ясько уперше розповіла інтимні подробиці стосунків з екс-главою Грузії Міхеїлом Саакашвілі, повідомляє УНІАН.

За словами парламентарки, політик був дуже емоційним.

"Це було дуже емоційно. Це було так, що я зрозуміла, що дороги назад немає. Ми дуже швидко зрозуміли, що доля щось зробила з нами…" , – згадує Ясько.

При цьому стосунки з Саакашвілі почалися не одразу, зауважує депутатка.

"Ми дуже довго спілкувалися. На той момент я ще перебувала в інших стосунках. У нас все було завжди чесно і з повагою один до одного між мною і Мішею. На все мав бути час" , – додала вона.

На уточнення Бацман, чи означає це, що Саакашвілі "відбив" Ясько у її попереднього хлопця, парламентарка відповіла: "Просто мої попередні стосунки закінчилися. І вже після цього я зробила крок, щоби бути чесною щодо себе, щоби ми вже були разом".

Раніше офіційна дружина Саакашвілі Сандра Руловс зізналася, що була вражена спільним роликом Ясько та Саакашвілі, у якому вони публічно зізнаються у стосунках. Останні спільні фото з Саакашвілі Сандра Руловс публіковала19 вересня.

Увечері, 1 жовтня, з’явилось відео, як голова Виконавчого комітету реформ в Україні й колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі та народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявили, що закохані один в одного.