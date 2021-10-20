Валютний ринок середи: підсумки дня

Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу долар на міжбанківському валютному ринку прискорив падіння. Новий річний мінімум був встановлений на рівні 26,19 гривень (на закупівлю) - на 6 копійок нижче вчорашнього.

Сьогодні експортери продовжили продавати валюту для сплати податків, і пропозиція значно перевищила попит. До того ж частина імпортерів вирішила почекати, до якого рівня опустяться котирування безготівкового долара, і не поспішала виставляти заявки. Ситуацію знову довелося рятувати Національному банку. З ранку регулятор взяв свої звичні 5 млн доларів за ціною до 26,23 гривень і дав можливість ринку самому знайти точку рівноваги. Але вниз пішли занадто швидко, і НБУ був змушений знову жорстко зупинити падіння. Вийшовши з великим ордером на покупку за ціною 26,19 гривень, він знаходився на ринку аж до кінця торгів, фактично сам позначивши новий річний мінімум. За інформацією порталу «Курс України﻿», сьогодні Нацбанк викупив ще близько 100 млн доларів.

Закрили торги середи на 7 копійок на покупці і на 6,6 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,26 / 26,33 (купівля / продаж).

Торги сьогодні відкрилися трохи ширше вчорашнього: спред склав 8 копійок проти вчорашніх семи. Перші угоди за ціною 26,225 гривень пройшли о 9:35. Приблизно через 5 хвилин на ринку з'явився Національний банк; як і вчора, він закрив кілька заявок від продавців і пішов. Приблизно до 11:00 торгівля йшла досить збалансовано, але потім продавці почали збільшувати пропозицію валюти, і котирування швидко знизилися до 26,20, а потім опустилися нижче. Схоже, навіть у терпіння Нацбанку була своя межа (точніше, був орієнтир, на якому стоїть утримувати долар), тому що, як тільки опустилися нижче 26,20, він з'явився на ринку повторно, з покупкою по ціні 26,19 гривень. Як бачимо, регулятор почав не так сильно стримувати ревальвацію, і сьогоднішній рівень підтримки був на 7 копійок нижче вчорашнього. Незадовго до 14:00 почали продавати Нацбанку, і аж до кінця торгів він залишався майже єдиним покупцем. Після 15:30 він продовжив залишатися на ринку, незважаючи на те, що подальші угоди в системі Bloomberg проходили за схемою ТОМ (з розрахунками завтра). Остання угода середи, як і вчора, теж була за участю Нацбанку.

Котирування закриття - 26,19 / 26,199 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 27,85 млн доларів у порівнянні з вівторком і склав 262 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

  • Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,2205 гривень.
  • Офіційний курс долара на 21 жовтня встановлений на позначці 26,2078 гривень за долар, зниження на 6,42 копійок.
  • Офіційний курс євро на 21 жовтня встановлений на позначці 30,4836 гривень за євро, зниження на 12,20 копійки.
  • Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася ще на 8 копійок. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,34-26,35 гривень; до обіду цінник опустили до 26,29-26,30 гривень, а ввечері долар продавали вже по 26,26-26,27 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1641 долара. Сьогодні євро спочатку піднявся до позначки 1,1652 долара, потім опустився до 1,1617, а до вечора знову пішов вгору і виріс до 1,1656 долара. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 10 копійок: з ранкових 26,58-26,60 гривень цінник опустили до 26,49-26,50 гривень.

Російський рубль в середу робив різкі рухи між рівнями 70,84 і 71,15 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 70,86 -70,92 рублів. Ціна готівкового рубля в столиці сьогодні залишилася колишньою - 3,67-3,69 гривні за 10 рублів.

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