Валютний ринок середи: підсумки дня

У середу долар на міжбанківському валютному ринку прискорив падіння. Новий річний мінімум був встановлений на рівні 26,19 гривень (на закупівлю) - на 6 копійок нижче вчорашнього.

Сьогодні експортери продовжили продавати валюту для сплати податків, і пропозиція значно перевищила попит. До того ж частина імпортерів вирішила почекати, до якого рівня опустяться котирування безготівкового долара, і не поспішала виставляти заявки. Ситуацію знову довелося рятувати Національному банку. З ранку регулятор взяв свої звичні 5 млн доларів за ціною до 26,23 гривень і дав можливість ринку самому знайти точку рівноваги. Але вниз пішли занадто швидко, і НБУ був змушений знову жорстко зупинити падіння. Вийшовши з великим ордером на покупку за ціною 26,19 гривень, він знаходився на ринку аж до кінця торгів, фактично сам позначивши новий річний мінімум. За інформацією порталу «Курс України﻿», сьогодні Нацбанк викупив ще близько 100 млн доларів.

Закрили торги середи на 7 копійок на покупці і на 6,6 копійок на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,26 / 26,33 (купівля / продаж).

Торги сьогодні відкрилися трохи ширше вчорашнього: спред склав 8 копійок проти вчорашніх семи. Перші угоди за ціною 26,225 гривень пройшли о 9:35. Приблизно через 5 хвилин на ринку з'явився Національний банк; як і вчора, він закрив кілька заявок від продавців і пішов. Приблизно до 11:00 торгівля йшла досить збалансовано, але потім продавці почали збільшувати пропозицію валюти, і котирування швидко знизилися до 26,20, а потім опустилися нижче. Схоже, навіть у терпіння Нацбанку була своя межа (точніше, був орієнтир, на якому стоїть утримувати долар), тому що, як тільки опустилися нижче 26,20, він з'явився на ринку повторно, з покупкою по ціні 26,19 гривень. Як бачимо, регулятор почав не так сильно стримувати ревальвацію, і сьогоднішній рівень підтримки був на 7 копійок нижче вчорашнього. Незадовго до 14:00 почали продавати Нацбанку, і аж до кінця торгів він залишався майже єдиним покупцем. Після 15:30 він продовжив залишатися на ринку, незважаючи на те, що подальші угоди в системі Bloomberg проходили за схемою ТОМ (з розрахунками завтра). Остання угода середи, як і вчора, теж була за участю Нацбанку.

Котирування закриття - 26,19 / 26,199 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 27,85 млн доларів у порівнянні з вівторком і склав 262 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,2205 гривень.

Офіційний курс долара на 21 жовтня встановлений на позначці 26,2078 гривень за долар, зниження на 6,42 копійок.

Офіційний курс євро на 21 жовтня встановлений на позначці 30,4836 гривень за євро, зниження на 12,20 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня знизилася ще на 8 копійок. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,34-26,35 гривень; до обіду цінник опустили до 26,29-26,30 гривень, а ввечері долар продавали вже по 26,26-26,27 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1641 долара. Сьогодні євро спочатку піднявся до позначки 1,1652 долара, потім опустився до 1,1617, а до вечора знову пішов вгору і виріс до 1,1656 долара. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 10 копійок: з ранкових 26,58-26,60 гривень цінник опустили до 26,49-26,50 гривень.

Російський рубль в середу робив різкі рухи між рівнями 70,84 і 71,15 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 70,86 -70,92 рублів. Ціна готівкового рубля в столиці сьогодні залишилася колишньою - 3,67-3,69 гривні за 10 рублів.