Черговий виклик для автопрому: дефіцит китайського магнію

Енергетична криза в Китаї може привести до зупинки автомобільних заводів по всьому світу, повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, дефіцит електроенергії в Китаї призвів місяць назад до зупинки 35 з 50 заводів провінції Шеньсі з виробництва магнію. А 15 працюючих підприємств були змушені в два рази скоротити виробництво через нестачу електроенергії.

Магній використовується в якості одного з компонентів в алюмінієвих сплавах, які застосовуються в автомобільній промисловості. Про можливі перебої з поставками алюмінієвих запчастин для автомобілів заявили американська компанія Alcoa і канадська Matalco. На тлі дефіциту магнію його вартість в Європі зросла на 75%, перевищивши 9 тис. доларів за тонну.

На частку Китаю припадає близько 80% світового виробництва магнію. Сукупні запаси магнезиту, з якого виплавляють магній, в Росії і Південної Кореї в п'ять разів перевищують його поклади в Китаї. Однак для видобутку магнезиту і початку промислового виробництва магнію потрібен час і значні фінансові витрати.