Зеленський закликав відновити безпеку в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості відновлення безпеки в Чорному морі й поверненні Криму. За його словами, вони не належать одній людині, а півострів є міжнародно визнаною територією та кордоном країни, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Укотре разом з нашими друзями - міжнародними партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим - це не власність однієї людини. Це міжнародно визнані території та кордони нашої незалежної України" , - заявив Зеленський.

Як відзначив президент, сьогодні відновлення безпеки в Чорному й Азовському морях має стати пріоритетним завданням для світової спільноти.

"Повернення Чорного й Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світової спільноти" , - наголосив президента.

Зеленський зауважив, що під час навчань, прикордонники з підрозділами НАТО й ЗСУ виконують завдання злагоджено й на одному рівні з найкращими прикордонниками й військовими усього світу. Як підтвердження, президент пригадав навчення "Сі Бриз", "Козацька булава", "Швидкий тризуб" й "Об’єднані зусилля".