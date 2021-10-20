Оточення президента Чехії підозрюють в зливі секретної інформації

Поліція і Служба державної безпеки та інформації Чехії розслідують витік секретної інформації з адміністрації президента. Правоохоронці підозрюють, що "злити" секретну інформацію міг хтось з оточення президента Мілоша Земана, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Інформацію про проведення розслідування чеським журналістам розповіли чотири джерела. Однак, про яку саме інформацію йдеться, не уточнюється, але відомо, що вона надійшла від Служби держбезпеки.

Розслідування витоку інформації розпочалося ще до госпіталізації Земана. Правоохоронці вже кілька тижнів намагаються встановити, яким чином стався цей витік.

Зокрема, в рамках розслідування, чеська контррозвідка хоче допитати керівника президентського офісу Вратіслава Минаржа, який, за даними чеських ЗМІ, потрапив до скандалу з можливою підробкою підпису госпіталізованого президента.