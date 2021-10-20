Евробляхери почали спалювати свої авто через безвихідь

Один з власників евроблях спалив своє авто в знак протесту про те, що не зміг скористатися пільговим розмитненням. В даному випадку мова йде про транспорт з євростандартом нижче євро-2, повідомляє UBR.

Відео палаючої машини виклали в профільних автомобільних Telegram-каналах і групах в соцмережах. Такий автомобіль не можна було ні вивезти з країни, ні розмитнити за пільговими умовами, стверджується в описі.

"Якщо людина хоче вивезти евробляху за кордон, митники випишуть штраф на 170 тис. грн", - говорять в ГО "Авто Євро Сила" (АЕС).

Тепер якщо людина хоче розмитнити авто, яке коштує $ 500, то він повинен заплатити $ 1000 за розмитнення, і ще $ 500 за брокера, плюс сертифікація, документи, МРЕВ - тобто в три рази дорожче закупівельної ціни авто, кажуть громадські.

Як тільки період пільгової розмитнення закінчиться, з 11 листопада на дорогах під керівництвом митниці та поліції почне діяти операція "Рапіра", яку вимагають запустити автори "пільгового" законопроекту, попереджають в АЕС.

Це означає, що вже зовсім скоро на власника таких "проблемних" авто почнуть виписувати великі штрафи. Тому їх власникам не залишається нічого іншого, як від безвиході палити свої машини.