У Нафтогазі сказали, коли Україна зможе повністю відмовитися від імпорту газу

Протягом 5 років Україна зможе самостійно забезпечити себе газом і відмовитися від його імпорту﻿. Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час Українського газового інвестиційного конгресу, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, все залежатиме від трьох факторів. Передусім йдеться про нарощування видобутку газу. Зокрема, під час конґресу Нафтогаз підписав меморандум про співпрацю з низкою компаній задля розвитку газовидобування.

А саме, НАК співпрацюватиме з Dragon Oil (ОАЕ), SOCAR AQS (Азербайджан), Helmerich & Payne, Inc. (США) і 3 Seas Energy (США).

Наступним фактором є збільшення виробництва Україною біогазу. За словами Вітренка, Україна має величезний потенціал для виробництва біогазу.

"Україна – найбільша за територією країна в Європі. Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тож у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. В нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу" , – сказав він.

Третьою умовою голова НАКу назвав підвищення енергоефективності. Він зауважив, що Україна вдвічі менш енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи. Хоч це і добре для газової галузі, адже українці споживають багато природного газу, така ситуація шкодить енергетичній незалежності.