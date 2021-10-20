Зеленський закликав готуватися до будь-якого розвитку подій на сході України

Президент Володимир Зеленський констатував, що ситуація на Донбасі загострюється, попри домовленості про припинення вогню, а тому варто готуватися до будь-якого розвитку подій, повідомляє Ділова столиця.

"Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли об’єднані, ми можемо здолати абсолютно все! Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій" , — наголосив президент.

Нагадаємо, 20 жовтня терористи Донбасу продовжили обстрілювати ЗСУ, 9 разів порушивши "тишу".