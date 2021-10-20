У Раді хочуть встановити пункт вакцинації від COVID-19

Відповідно до постанови № 6154 "Про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19", Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропонує додаткові умови допуску до адмінбудівель для нардепів, працівників та відвідувачів, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Також планують встановити центр вакцинації у приміщенні Верховної ради.

Як йдеться у постанові, парламентський комітет пропонує: