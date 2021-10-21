Як приготувати сир "Філадельфія" в домашніх умовах: елементарна ідея

Сир "Філадельфія" досить часто використовують у приготуванні багатьох ресторанних страв. Він дуже універсальний і підходить для закусок та десертів. Велику популярність завоювали суші з цим продуктом. Але щоб скуштувати сир, не обов'язково йти у заклади чи купувати у магазині – його дуже легко приготувати вдома, повідомляє Обозреватель.

Як зробити домашній сир "Філадельфія", розповіла фудблогерка shnitser_liliya на своїй сторінці в Instagram.

Сир "Філадельфія" для десертів

Інгредієнти:

Сметана 20% – 180 г

Йогурт натуральний до 5% – 140 г

Сіль – 0,5 ч. л.

Лимонний сік – 0,5 ч. л

Спосіб приготування: