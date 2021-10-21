Як приготувати сир "Філадельфія" в домашніх умовах: елементарна ідея
Сир "Філадельфія" досить часто використовують у приготуванні багатьох ресторанних страв. Він дуже універсальний і підходить для закусок та десертів. Велику популярність завоювали суші з цим продуктом. Але щоб скуштувати сир, не обов'язково йти у заклади чи купувати у магазині – його дуже легко приготувати вдома, повідомляє Обозреватель.
Як зробити домашній сир "Філадельфія", розповіла фудблогерка shnitser_liliya на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- Сметана 20% – 180 г
- Йогурт натуральний до 5% – 140 г
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Лимонний сік – 0,5 ч. л
Спосіб приготування:
- Змішати ложкою сметану та йогурт.
- Додати сіль та лимонний сік і перемішати.
- Поставити сито в миску, на нього покласти марлю і вилити отриману суміш.
- Марлю закрити.
- Зверху поставити вантаж вагою 1 кілограм і відправити це в холодильник на 24 години.