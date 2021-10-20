У Савіка Шустера заявили про тиск з боку Банкової

Шеф-редакторка ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Дар'я Тарасова заявила, що на програму також чинився тиск з боку Офісу президента. Вона згадала про кілька епізодів, коли представники "Слуги народу" бойкотували ефір, а ОП відкликав міністра енергетики з прямого ефіру, повідомляє Обозреватель.

Вона зазначила, що влада в різні часи намагалася нав'язати програмі того, кого сама вважала за потрібне, а також зручних для себе опонентів.

Вона згадала про ефір з Олександром Дубинським в 2020 році, коли він нібито намагався внести корективи в сценарій програми і не дотримуватися того, про що домовився напередодні. Тоді мова в ефірі йшла про енергетичну незалежність.

"Він спробував прорватися в студію. Це була провокація, брехня і особистий піар. Дубинський оббрехав нас, вийшов в YouTube зі своїм стрімом, але не зважаючи на це партія встала на його сторону" , – розповіла Тарасова, додавши, що Офіс президента тоді з прямого включення відкликав міністра енергетики.

Крім того, за словами журналістки, кореспонденту програми стало відомо, що Михайло Подоляк – радник глави ОП – ініціював так званий бойкот нардепів "Слуги народу". Тоді монобільшість знаходилася в Трускавці і відмовилася виходити в ефір. Це було в 2020 році.

Також за словами Тарасової, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко в 2015 році (тоді він був гендиректором телеканалу "1+1") прибрав програму Савіка Шустера з ефіру. Це сталося за дві хвилини до його початку.

Шеф-редакторка програми підкреслила: нинішня влада не готова до критики, навіть до конструктивної, а замість діалогу з суспільством в бій кидають проплачених блогерів.