Ще сім регіонів можуть "почервоніти"

Ще сім областей, крім Сумської, можуть потрапити до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції Covid-19, заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області можуть потрапити до "червоної" зони, якщо не посилять протиепідемічні заходи" , - сказав Чернишов.

Міністр закликав громади посилювати протиепідемічні заходи та прискорювати темпи вакцинації громадян для уповільнення зростання захворюваності COVID-19.