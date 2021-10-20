Ще сім регіонів можуть "почервоніти"
Ще сім областей, крім Сумської, можуть потрапити до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції Covid-19, заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області можуть потрапити до "червоної" зони, якщо не посилять протиепідемічні заходи", - сказав Чернишов.
Міністр закликав громади посилювати протиепідемічні заходи та прискорювати темпи вакцинації громадян для уповільнення зростання захворюваності COVID-19.
"Епідемічна ситуація вимагає максимальної консолідації зусиль центральної влади та органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щодня зростає. Кількість госпіталізацій і важких випадків - дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація в усьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій і зберегти життя людей", - зазначив він.