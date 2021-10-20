"Оператор ГТС України" подав заявку на участь в сертифікації "ПП-2"

"Оператор ГТС України" подав заявку до німецького енергетичного регулятора щодо участі у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2". Компанія вважає, що газопровід руйнує європейську енергетичну архітектуру та загрожує безпеці Європи.﻿ Про це заявив глава компанії Сергій Макогон, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Введення в експлуатацію "Північного потоку-2" лише посилить домінуючу позицію "Газпрому", але аж ніяк не сприятиме диверсифікації маршрутів постачання. Обидва "Північні потоки" є надлишковими потужностями, мета яких - витіснити з енергоринку потужнішу українську ГТС, як альтернативний маршрут постачання газу до Європи" , - наголосив він.

Макогон зазначив, що створити конкурентоздатний ринок газу у Європі та захистити від тиску з боку Росії можуть лише рівні права та правила для всіх учасників газового ринку.

"Ми вважаємо за необхідне поінформувати наших стратегічних партнерів про всі ризики та загрози у разі запуску "Північного потоку-2" , - пояснив глава оператора.

Нагадаємо, до цього заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" подав НАК "Нафтогаз".