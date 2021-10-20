Арахамія і Рабинович посварилися через Росію

Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабинович і глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія влаштували сварку в ефірі програми "Ток-шоу №1", повідомляє Україна 24.

Арахамія нагадав опонентові, що лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук є кумом президента Росії Володимира Путіна і зараз сидить під домашнім арештом. Рабинович заперечив, що Медведчук готовий домовитися з Путіним про прямі поставки російського газу по 175 доларів за тисячу кубометрів.

Арахамія: У вашому крилі партії кум Путіна лідер, який сидить у в'язниці...

Рабинович: Так він 175 доларів привіз... Якби у вас совість була, ви б поцілували його в одне місце. І зараз би всі отримували по 2 гривні (газ для населення - ред.). А вам треба просто упакувати людину...

Арахамія: Що говорить цей політичний союз? Давайте підемо до Путіна, поцілуємо його в усі місця, візьмемо газ по 100 доларів, і всі заживемо добре.

Рабинович: Вам сказали - візьміть газ, нічого продавати не треба. А ви ж не стані цього зробити...

Арахамія: Вадиме Зіновійовичу, ви відстали на 7 років. 12 тисяч людей поклали свої життя на кордоні за те, щоб так не було.

Рабинович: Ви провокуєте це все, прикриваючись війною. Воюєте і провокуєте все. І розповідаєте, що люди живуть погано, тому що ви крадете!