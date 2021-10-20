Зеленський відзначив нагородами українських військових

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців Збройних Сил України, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Нагороди присвоєно "за самовіддані дії та високий професіоналізм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку".

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджено полковника Костянтина Туренка. Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено полковника Сергія Крутіня та капітана Артема Півня.