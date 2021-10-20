Українці влаштували бійку на борту літака до Польщі

На борту літака, що здійснював рейс з Харкова до польського Кракова, двоє пасажирів стали з'ясовувати стосунки та влаштували бійку. Вже по прибуттю в аеропорт агресивних чоловіків оштрафували, і одного з них вивели в наручниках.﻿ Про це передали в пресслужбі Прикордонної варти Польщі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Зазначається, що чоловіки під час польоту лаялися, потім конфлікт переріс у бійку. На зауваження капітана і льотного екіпажу пасажири не звертали уваги. Те, що відбувається, фіксувала на відео жінка, і прохання бортпровідника припинити зйомку вона ігнорувала, що "посилило нервову атмосферу серед інших мандрівників".

Офіцери прикордонного поста в Кракові-Балиці вже по приземленню піднялися на борт, стали вимагати від дебоширів заспокоїтися, "діяти відповідно до закону" і наказали їм негайно покинути літак.

"До одного чоловіка, який не виконав вказівки офіцерів і відмовився добровільно покинути літак, були застосовані прямі заходи примусу у вигляді утримуючих пристроїв і наручників" , - йдеться в повідомленні.

У підсумку чоловікам виписали штрафи відповідно до Закону про авіацію. А ось третій учасник інциденту приймати штраф відмовився, і справу направили до суду. Ймовірно, мова йде про ту пасажирку, яка наполегливо продовжувала знімати конфлікт.