Псакі відмовилася коментувати можливість зустрічі Путіна та Байдена

Білий дім відмовився коментувати можливість зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна до кінця цього року, повідомляє Лента.Ру.

«Я не знаю розкладу Путіна, точно також мені нічого проанонсувати про поїздки з нашого боку» , - зазначила прессекретар президента США Джен Псакі.

Вона також додала, що Байден залучений в дипломатію з тими, з ким у нього є як відмінності, так і згоди. При цьому Псакі підкреслила, що наразі їй нічого повідомити з питання зустрічі глав держав.