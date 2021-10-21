Може бути госпіталізований на вихідні - лікар Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився на рекомендацію лікарського консиліуму про госпіталізацію, що відбувся напередодні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Госпіталізація Михайла Саакашвілі може статися в суботу або неділю. Є невеликі питання, які необхідно вирішити з міністерствами юстиції та охорони здоров'я" , - сказав в середу ввечері журналістам особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе.

При цьому він зазначив, що госпіталізація Саакашвілі не означає припинення оголошеного ним голодування.