Запорізький автозавод випустить новий кросовер
На Запорізькому автозаводі готуються до виробництва нового кросовера під назвою Одеса. Нова модель буде місцевою адаптацією автомобіля китайської компанії FAW, повідомляє Корреспондент.
Основа для ЗАЗ Одеса - FAW Besturn T77. Транспортний засіб буде мати сучасний стильний дизайн. Попереду авто прикрасить масивна решітка радіатора. Машина отримає повністю світлодіодне освітлення, а також колеса діаметром від 17 до 19 дюймів.
У салоні Одеси розмістять цифровий електронний щиток приладів, мультимедійну систему з Apple Carplay і Android Auto. Автомобіль оснастять камерами кругового огляду, панорамним дахом, також буде встановлено двозонний клімат-контроль.
Кросовер отримає 1,5-літровий турбований двигун потужністю 160 к.с. Розробники встановлять 6-ступінчасту МКПП або 7-ступінчастий "робот".
Ціна автомобіля складе приблизно 550-700 тисяч гривень. З конвеєра ЗАЗ Одеса зійде вже в кінці 2022 року.