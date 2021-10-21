МОЗ дозволило виписувати киснезалежних пацієнтів

В Україні офіційно дозволили виписувати із лікарень пацієнтів, які залежать від кисню, повідомляє УНІАН.

Про це розповідається у сюжеті ТСН. Аби отримати кисневий концентратор додому після виписки потрібно, щоб сатурація у пацієнта була не нижче 94.

Повідомляється, що без декларації з сімейним лікарем кисневий концентратор отримати не вийде. Щоб отримати кисневий апарат потрібно, аби лікар зі стаціонару зв'язався з сімейним лікарем пацієнта і переконався, що є вільний концентратор.

Після того, як сімейний лікар з пацієнтом підписую окремий договір, він має навчити рідних хворого правильно користуватися кисневим апаратом.

Концентратор можна використовувати до того часу, поки сатурація хворого не підніметься до 98 і буде триматися на цій позначці добу без апарата. Вже після цього пацієнт має самостійно повернути концентратор у лікарню.