У Британії закликали на Telegram накласти санкції

Лідер опозиційної Лейбористської партії Великобританії Кір Стармер закликав прем'єра Бориса Джонсона ввести санкції проти онлайн-платформ, які поширюють «екстремістські матеріали», повідомляє Лента.Ру.

Як інформує BBC News, серед платформ, які закликають до насильства і расової ненависті, він назвав TikTok і Telegram.

"Telegram - це програма, яка вибирають екстремісти" , - заявив Стармер, зазначивши, що анонімні користувачі публікують через месенджер загрози «вбити всіх жінок», «вбити політиків», а також образи на ґрунті гомофобії, ісламофобії та расизму.

Крім цього лідер британських лейбористів розкритикував «небезпечні алгоритми» в Facebook і Instagram. За його словами, на програми необхідні «жорсткі санкції». При цьому керівники інтернет-платформ повинні нести відповідальність за зміст повідомлень, розміщених на їх сайтах.

Стармер нагадав, що уряд пообіцяв боротися з онлайн-екстремізмом і розпалюванням ненависті в мережі ще три роки тому, однак відповідні поправки досі не набрали чинності.