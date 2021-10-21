Американську базу в Сирії обстріляли ракетами

Американська військова база Ет-Танф на півдні Сирії піддалася ракетному обстрілу і ударів п'яти безпілотників, повідомляє Лента.Ру.

Поки невідомо, хто стоїть за атакою. Метою ударів були казарми і господарські споруди. Даних про жертв і постраждалих немає, передає телеканал Al Mayadeen. Однак наліт став причиною пожежі на території бази.

На початку вересня Пентагон спростував інформацію, яка раніше з'явилася в іранських ЗМІ, про звільнення американських військових з трьох баз в Сирії.

"Параметри нашої місії в Сирії залишаються колишніми." , - сказав представник Міністерства оборони.

За оцінкою американського військового відомства, наразі в Арабській Республіці знаходиться 900 військовослужбовців США.