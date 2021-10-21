Відомий COVID-препарат виявився неефективним

Інтерферон бета-1а виявився неефективним при лікуванні COVID-19, а у випадках важкої форми захворювання навіть небезпечним. У частини пацієнтів під час лікування ним виникли ускладнення, які вимагали штучної вентиляції легенів (ШВЛ), повідомляє Обозреватель.

Як сказано в дослідженні, опублікованому у виданні The Lancet Respiratory Medicine, лікування пацієнтів за допомогою імуномодулятора Інтерферон бета-1a не покращує стан пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Свої висновки вчені на чолі з фахівцями з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Національного інституту охорони здоров'я США все одно називають "позитивними", тому що "це дає поняття, які медикаменти варто чи не варто застосовувати в противоковідній терапії".

Висновку про неефективність Інтерферону бета-1а вчені дійшли під час міжнародного дослідження. У ньому взяло участь майже тисячу пацієнтів із 63 лікарень США, Мексики, Японії, Сінгапуру та Південної Кореї. Його учасників розділили на дві групи: одним давали комбінацію Інтерферону бета-1а і противірусного препарату Ремдесевіра, а іншим – лише Ремдесевір. Останній був використаний як активний контроль після того, як було з'ясовано, що він корисніший за плацебо для зменшення часу відновлення після COVID-19.

З'ясувалося, що комбінація Інтеферона і Ремдесевіра не приносила клінічної користі. Час, протягом якого ковідхворі починали одужувати, як для експериментальної, так і для контрольної груп, становив п'ять днів. Поліпшення стану в обох групах спостерігалося після двох тижнів терапії.

Ба більше, під час експерименту, дослідники припинили набір у групу тяжкохворих на COVID-19, оскільки помітили, що їхній стан під час прийому цієї комбінації приносить шкоду. На думку вчених, це пов'язано з тим, що інтерферон підсилює запальну відповідь.

Інтерферони – білки, які організм виділяє під час вторгнення вірусів і низки бактерій. Самі інтерферони безпосередньо на вірус ніяк не впливають, але взаємодіють із зараженими клітинами, змушуючи їх пригнічувати синтез вірусних частинок, активують білки, що сприяють загибелі заражених клітин, і стимулюють сотні генів, що грають роль у захисті клітини від вірусу. Як правило, інтерферони призначають, коли варто посилити імунну відповідь організму.