На кордоні з Молдовою ліквідували нелегальний спиртопровід

У Кучурганському водосховищі в Одеській області виявлено 2-кілометровий трубопровід для нелегального перекачування спиртного через держкордон з Молдовою, повідомляє УНІАН.

Трубопровід виявили на українсько-молдовському кордоні.

Під час перевірки оперативної інформації про можливу підготовку до скоєння злочину прикордонники Подільського загону спільно з представниками СБУ виявили на мілководді Кучурганського водосховища поліетиленову трубу діаметром 32 мм. Як з'ясували прикордонники, трубопровід пролягав від державного кордону під водою та землею і виходив до приватного домоволодіння в селі Павлівка Роздільнянського району Одеської області.

Ймовірно, конструкцію контрабандисти планували використовувати для нелегального переправлення спирту.

Як уточнили у відомстві, під час перевірки приміщення у вищеназваному селі правоохоронці виявили дві порожні ємності об'ємом по 2 тонни кожна. Ймовірно, що вони призначалися для незаконно переправленої рідини. Для демонтажу трубопроводу були залучені водолази відділу спеціальних дій Одеського загону Морської охорони. Загалом демонтовано понад 2 тис. метрів поліетиленової труби, яку передали на відповідальне зберігання до відділу прикордонної служби "Степанівка". Слідчі дії тривають.