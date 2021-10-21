Паніка ритейлерів посилила кризу поставок

На тлі глобальних збоїв з постачанням ритейлери в паніці закуповуються перед святами, ще більше посилюючи кризу, повідомляє Лента.Ру.

Представники логістики попередили, що в міру наближення сезону свят очікується дефіцит товарів і зростання цін. Причиною послужить високий споживчий попит, який буде значно вищий за пропозицію.

"Оскільки проблеми добре відомі, замовлення на сировину, комплектуючі та готову продукцію тепер розміщуються раніше, ніж зазвичай, що збільшує час їх очікування, тим самим створюючи порочне коло", - заявили представники компанії в галузі управління капіталом RBC Wealth Management.

За словами генерального директора логістичної компанії Quincus Джонатана Савуара, збільшення обсягів замовлень ритейлерів призводить до «ефекту батога» - викривленню попиту, коли кількість замовлень може бути більше, ніж продажі. Кінцевим результатом цього ефекту можуть бути невірні прогнози попиту і невиконані замовлення.

У 2021 році світ зіткнувся зі збоями в ланцюжках поставок через наслідки пандемії коронавірусу, нестачу товарних контейнерів для транспортування вантажів, повеней в деяких регіонах, а також заторів в портах. Аналітики RBC Elements у вересні провели дослідження, яке показало, що в 77 відсотках портів, за роботою яких вони спостерігали, час виконання замовлень було більше, ніж зазвичай. Виходячи з отриманих даних, вони відзначили, що проблеми в ланцюжках поставок посиляться.

На тлі збоїв з постачанням Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання світового ВВП на 2021 рік до 5,9 відсотка з липневого прогнозу в 6 відсотків. При цьому за невеликою зміною прогнозу зростання економіки ховається значне зниження ВВП деяких країн. За оцінками МВФ, збої в поставках в певних секторах економіки і коливання цін на сировинні товари можуть утримувати світову інфляцію на рівні значно вище базового.