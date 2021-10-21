Британія масово закуповує ліки від COVID-19

Великобританія закуповує сотні тисяч доз препаратів від коронавірусу. Запаси планують роздавати найбільш вразливим до COVID-19 категоріям населення, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За інформацією Sky News, міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що країна закуповує 730 000 доз препаратів для лікування коронавірусу.

Йдеться про покупку 480 000 доз молнупіравіру, виробленого компанією Merck Sharp and Dohme, який вже пройшов випробування. Також Великобританія закуповує 250 000 доз препарату під назвою PF-07321332/ритонавір, виробленого Pfizer, клінічні випробування якого тривають.

"Я радий повідомити, що ми підписали дві знакові угоди, що забезпечують отримання сотень тисяч доз двох нових противірусних препаратів" , - сказав Джавід.

Він додав, що якщо методи лікування отримають схвалення, то вже цієї зими уряд зможе забезпечити деяких з найбільш вразливих пацієнтів життєво важливим захистом.

Методи лікування двома препаратами повинні бути схвалені Управлінням з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA). Якщо це станеться, то тисячі пацієнтів зможуть отримати доступ до лікування, щоб запобігти поширенню вірусу і прискорити час одужання.

Два нових противірусних препарати будуть надані тим, хто піддається найбільшому ризику зараження вірусом, що допоможе знизити тяжкість симптомів і послабити тиск на систему охорони здоров'я Великобританії цієї зими.