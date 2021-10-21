Чехія має намір переглянути відносини з РФ

Проєкт програми нової правлячої коаліції в Чехії, яка наразі формується п'ятьма ліберальними партіями, охоплює перегляд відносин з Росією. Про це розповів член робочої групи з підготовки програми Мартін Дворжак, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, в підготовлюваному документі підкреслюється пріоритет зв'язків Праги з Німеччиною, говориться про стратегічне партнерство з Ізраїлем, а також необхідність провести ревізію відносин з Москвою та Пекіном. Крім цього, Дворжак зазначив, що новий уряд Чехії хоче прийняти так званий «закон Магнітського».

Чеський політик також розповів, що в майбутній програмі йтиметься про необхідність запобігти доступу «недемократичних держав» до ключової інфраструктури Чехії. Витрати на оборону країни до 2025 року планується збільшити до 2 відсотків, як того вимагають в НАТО, додав він.