Стало відомо про недавню зустріч Зеленського та Кличко

Мер Києва Віталій Кличко після засідання профільного комітету Верховної ради, який підтримав проєкт закону про столицю до другого читання, підтвердив зустріч із Зеленським. Про це йдеться в матеріалі ZN.UA.

За словами Віталія Кличка, вони бачилися з президентом ще 6 жовтня на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру, де мер столиці сам підійшов до Володимира Зеленського і запропонував зустрітися. Президент погодився і Кличко 19 жовтня - о 17.00 був на Банковій.

"Ми, дійсно, зустрілися. Вперше за останній рік. Говорили довго про проблеми столиці" , - підтвердив мер Києва.

Кличко заперечив інформацію про те, що в ході розмови було обговорено питання майбутнього прийняття закону про столицю, де будуть розведені повноваження міського голови і голови КМДА.

Однак в цей же час на Банковій був присутній основний кандидат на пост префекта Києва, чинний міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Підтвердити інформацію про присутність Чернишова саме на цій зустрічі у Віталія Кличка не вдалося, оскільки про неї вже стало відомо після його коментаря.

Ймовірно, що Банкова і Кличко приступили до обговорення майбутньої угоди. Яке буде укладено вже на умовах самого Зеленського, а не Єрмака або Тищенко. Тому як після прийняття законів про місцеві державні адміністрації (МДА) і столиці президент офіційно отримає свою людину - префекта призначатиме президент - стежить за ситуацією в столиці, пише видання.

Ще у вересні Віталій Кличко виступив проти прийняття закону про столицю і розведення повноважень мера і глави КМДА. Він заявляв про те, що киян намагаються позбавити права обирати владу столиці, і наполягав на тому, що законопроєкт, який намагаються прийняти, повинен спочатку отримати експертну оцінку, зокрема, Венеціанської комісії, Ради Європи