Аварія в "Софії Київській": городянам відновлюють газ

АТ "Київгаз" відновило газопостачання жителям 69 будинків, які були відключені 19 жовтня через аварії на території національного заповідника "Софія Київська", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Співробітники АТ "Київгаз" продовжують відновлювати розподіл газу в багатоповерхівки, які були відключені 19 жовтня в результаті аварійної ситуації на території національного заповідника "Софія Київська". На сьогодні жителям 69 будинків відновили газопостачання" , - йдеться в повідомленні пресслужби київської міськдержадміністрації (КМДА).

Зокрема, газовики проводять обстеження внутрішньобудинкових мереж будівель і газових приладів у квартирах і пускають газ в тих будинках, де відсутні порушення правил безпеки систем газопостачання. Як наголошується, при повторному пуску газу в приміщення співробітники "Київгазу" повинні перевірити безпеку використання газового обладнання в кожній квартирі.

"У разі виявлення порушень експлуатації газових приладів вони не мають права повторно пускати газ, адже це може призвести до аварійної ситуації" , - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що під час перевірки квартир в багатьох будинках виявлені порушення, за якими їх жителі залишаються без газопостачання. Серед них ненадання доступу співробітникам "Київгаз" до квартир, порушення роботи димових і вентиляційних каналів (не відповідають нормам ДБН), небезпечні перепланування квартир із захованими в стіну газопроводами, самовільно встановлене газове обладнання, виявлення електричної напруги на зовнішньому і внутрішньому газопроводах.