Британія та Україна обговорюють поставки бойових ракет

﻿﻿Великобританія вперше веде переговори з Україною про продаж зброї, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з планами, Великобританія надасть ракети класу "земля-земля" для українських патрульних катерів і ракети для літаків.

Міністерство оборони Великобританії також обговорює продаж ракет Brimstone класу "земля-земля", розроблених MBDA, які можуть вражати групи цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

Відзначається, що дані переговори йдуть на тлі занепокоєння в міністерстві оборони України з приводу того, що Росія нібито може спробувати використовувати газову кризу для захоплення території.

Крім того, Україна і Великобританія намагаються розширити співпрацю після Brexit, підкреслює видання.