У РФ почалася істерика через "антиокупаційний" словник України

Представник окупованого Росією Криму, член Ради Федерації, Сергій Церков стверджує, що український "антиокупаційний" словник, спрямований на контрпропаганду Кремля, нібито принижує самих українців, повідомляє УНІАН.

У словнику, зокрема, йдеться про "тимчасову окупацію Криму Росією", "російське вторгнення до Криму" замість кремлівського кліше "возз’єднання Криму з Росією".

У Москві побачили в цьому словнику "утиски свободи слова". А сам Церков переконаний, що рішення ухвалили, бо в українському суспільстві, мовляв, щодо подій в Криму "різняться думки".

"Схоже, не все добре в українському королівстві на чолі з Зеленським" , – вважає окупант.

Розроблений Радбезом України з метою контпропаганди країни-агресора посібник уміщує перелік кремлівських кліше, які російські медіа поширюють, згадуючи події в Україні – війну на Донбасі, українську владу чи Збройні сили.