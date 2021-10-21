5 туристичних локацій у світі, де не можна робити фото

Багатьом туристам за кордоном хочеться фотографувати все підряд. Але мало хто знає, що за звичайне селфі можна отримати величезний штраф або взагалі потрапити за ґрати, повідомляє Обозреватель.

Тому якщо гід попереджає, що не можна робити фото, не варто ризикувати власною свободою. Далі про п'ять несподіваних туристичних локацій, які категорично заборонено фотографувати.

Піраміди у Єгипті

Заборонено вилазити на піраміди в Єгипті

Сучасні блогери обожнюють робити екстремальні селфі на даху будинків чи на вершині інших споруд. Деякі користувачі соцмереж змогли вилізти на піраміди в Єгипті, хоча підійматися на визначні пам'ятки заборонено законом. Туристів за фото саджають щонайменше на тиждень у африканську в'язницю і виписують штраф.

Квартал червоних ліхтарів у Нідерландах

У кварталі червоних ліхтарів в Амстердамі заборонено фотографувати.

У столиці Нідерландів у кварталі червоних ліхтарів офіційно заборонено фотографувати з 2018 року. Ба більше, на вулиці, де надають інтимні послуги, суворо заборонено знімати на камеру саме представниць давньої професії.

Окрім штрафів, людей можуть побити мешканці будинків і забрати камеру. Якщо у туриста немає грошей оплатити штраф, поліція заарештує на кілька днів. Щороку цей район відвідують близько 200 тисяч мандрівників, і багато хто з них забуває про правила.

Дівчата у Південній Кореї

Заборонено фотографувати дівчат у Південній Кореї.

Якщо без дозволу фотографувати жінок на вулиці у Південній Кореї, можна сісти за ґрати на 5 років. А також заплатити штраф у розмірі близько 200 тисяч гривень. Фото прирівнюється до сексуального насильства, навіть якщо вони були зроблені в громадському місці.

Замки шейхів в ОАЕ

Палаци шейхів заборонено фотографувати.

В ОАЕ є перелік місць, які заборонено фотографувати й це прописано в законі. Фото на заборонених локаціях може загрожує позбавленням волі від 1 до 3 місяців або штрафом від 30 тисяч гривень. У багатьох місцях не можна користуватися камерою, знімати жінок, урядові будівлі та деякі мости.

Тварини в парку Єллоустоуна у США

Ведмеді в пару Єллоустоуна.

У США халатних відвідувачів парку Єллоустоун садять до в'язниці за перешкоджання пересуванню тварин спалахами фотокамер. А наближатися до ведмедиці гризлі з потомством, щоб робити селфі, взагалі категорично заборонено. Порушників садять на кілька днів до в'язниці, виписують штраф понад 50 тисяч гривень, а також виписують заборону на рік на відвідування парку.