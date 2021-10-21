Глава ОБСЄ засудила блокування роботи місії бойовиками

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка є чинним главою ОБСЄ, і генеральний секретар організації Хельга Марія Шмід висловили глибоку заклопотаність у зв'язку з блокуванням роботи Спеціальної моніторингової місії на Донбасі. Про це заявили у пресслужбі ОБСЄ, повідомляє Корреспондент.

В організації закликали негайно усунути всі перешкоди, щоб спостерігачі могли продовжувати виконувати свої функції по вирішенню конфліктів за допомогою моніторингу та звітності про ситуацію з безпекою на сході України.

"Не може бути ніяких виправдань для втручання в роботу Місії в будь-якій формі. Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення. СММ повинні бути забезпечені необхідні умови для виконання її роботи на всій території України відповідно до її мандату, мінських угод і спільними узгодженими висновками нормандського саміту" , - підкреслила Лінде.

У свою чергу Шмід вітала розблокування роботи СММ в Горлівці та разом з тим заявила, що ситуація в Донецьку "порушує мандат Місії, обмежує прозорість і підриває довіру".