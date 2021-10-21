У Празі горів сміттєспалювальний завод

У чеській столиці в середу, 20 жовтня, сталася серйозна пожежа на сміттєспалювальному заводі в районі Малешіце. Жителям довколишніх вулиць рекомендували не виходити на вулицю і закрити вікна. Про це поінформували в пожежній службі міста, повідомляє Корреспондент.

За даними рятувальників, займання сталося в одній з технологічних будівель площею 30 на 40 метрів. Через необережність на останньому етапі реконструкції будівлі зайнялися гумові ущільнювачі.

Дим від вогню було видно за кілька кілометрів від місця НП. Попередньо, обійшлося без жертв. Збиток оцінюється в сотні мільйонів крон.

З вогнем боролися майже 100 пожежників (11 професійних і сім добровольчих підрозділів) та десятки спецмашин.