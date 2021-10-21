Міністри оборони країн НАТО збираються на нараду

Міністри оборони 30 країн НАТО зберуться 21 і 22 жовтня в Брюсселі, щоб прийняти рішення по зміцненню безпеки країн Заходу в мінливому світі, закласти основу для майбутнього саміту, що відбудеться у червні майбутнього року в Мадриді, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми робимо подальші кроки, щоб наш альянс відповідав вимогам завтрашнього дня" , - заявив напередодні генсек альянсу Йенс Столтенберг, представляючи програму наради міністрів.

За його словами, країни НАТО створюють міжнародний фонд інновацій, в який, згідно з очікуваннями генсека, інвестують 1 млрд євро. Він зазначив, що цей фонд буде сприяти розробці технологій подвійного призначення в ключових областях безпеки союзників. Міністри, як очікується, погодять першу стратегію зі штучного інтелекту, щоб впроваджувати цю технологію в процес аналізу даних, а також в кібербезпеку.

Глави оборонних відомств країн НАТО розглянуть заходи протидії російським ракетним системам, здатним нести ядерну зброю. У форматі Групи ядерного планування вони проведуть консультації про забезпечення безпеки, надійності та ефективності засобів ядерного стримування альянсу. При цьому вони обіцяють зберігати прихильність контролю над озброєннями.

На цій зустрічі натівські міністри обговорять також проблеми з боку Китаю.

Столтенберг оголосив, що в четвер міністри оборони отримають першу можливість взяти участь "в процесі підсумування висновків" з натовської операції в Афганістані, яка не увінчалася успіхом. Вони обговорять, як альянс може дистанційно гарантувати, щоб Афганістан знову не став притулком терористів. НАТО вимагатиме від талібів відповідально поставитися до своїх зобов'язань стримувати тероризм, дотримуватися прав людини та безпеки пересування. За словами Столтенберга, у міжнародного співтовариства є економічні та дипломатичні важелі впливу на "Талібан".

На полях цієї наради міністрів пройде зустріч Міжнародної коаліції по боротьбі з ІГІЛ.

У п'ятницю до натовських міністрів приєднаються глави оборонних відомств Фінляндії та Швеції - європейських партнерів НАТО, а також представники Європейського союзу як організації. За оцінкою Столтенберга, співпраця між НАТО і ЄС вже виведена на безпрецедентний рівень. Разом вони підіб'ють підсумки просування цим шляхом.