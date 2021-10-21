Курс валют НБУ на 21 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 21 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 20 жовтня, знизився до рівня 26.21 за 1 долар.

Євро подешевшав на 12 коп до 30.48 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 1 коп до 3.69 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 24 коп до 36.08 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.39 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 6.65 за 1 польський злотий.