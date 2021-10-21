Курс валют НБУ на 21 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 21 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 20 жовтня, знизився до рівня 26.21 за 1 долар.
Євро подешевшав на 12 коп до 30.48 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 1 коп до 3.69 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 24 коп до 36.08 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.39 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 6.65 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|Долар
|26.207 800
|EUR
|Євро
|30.483 600
|RUB
|Рубль
|0.369 350
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.077 700
|CHF
|Швейцарський франк
|28.389 500
|PLN
|Польський злотий
|6.645 300