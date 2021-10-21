Трамп запускає власну соцмережу
Колишній президент США Дональд Трамп в середу оголосив про майбутній запуск своєї власної соціальної мережі TRUTH Social, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я створив TRUTH Social і TMTG (Trump Media & Technology Group), щоб протистояти тиранії Великих технологій. Ми живемо в світі, де Талібан має величезне присутність в Twitter, але вашого улюбленого американського президента змусили замовкнути. Це неприйнятно", - йдеться в заяві Трампа, яке цитує газета The Hill.
Він висловив радість, що скоро зможе публікувати "правду в соціальній мережі TRUTH".
"TMTG була заснована з місією дати голос всім. Я радий, що скоро почну ділитися своїми думками про соціальну правду і буду боротися з Великими технологіями. Всі питають мене, чому ніхто не протистоїть Великим технологіям? Ну що ж, скоро будемо!", - додав Трамп.