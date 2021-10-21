Трамп запускає власну соцмережу

Колишній президент США Дональд Трамп в середу оголосив про майбутній запуск своєї власної соціальної мережі TRUTH Social, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я створив TRUTH Social і TMTG (Trump Media & Technology Group), щоб протистояти тиранії Великих технологій. Ми живемо в світі, де Талібан має величезне присутність в Twitter, але вашого улюбленого американського президента змусили замовкнути. Це неприйнятно" , - йдеться в заяві Трампа, яке цитує газета The Hill.

Він висловив радість, що скоро зможе публікувати "правду в соціальній мережі TRUTH".