Трамп запускає власну соцмережу

Трамп запускає власну соцмережу
Фото: Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп в середу оголосив про майбутній запуск своєї власної соціальної мережі TRUTH Social, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я створив TRUTH Social і TMTG (Trump Media & Technology Group), щоб протистояти тиранії Великих технологій. Ми живемо в світі, де Талібан має величезне присутність в Twitter, але вашого улюбленого американського президента змусили замовкнути. Це неприйнятно", - йдеться в заяві Трампа, яке цитує газета The Hill.

Він висловив радість, що скоро зможе публікувати "правду в соціальній мережі TRUTH".

"TMTG була заснована з місією дати голос всім. Я радий, що скоро почну ділитися своїми думками про соціальну правду і буду боротися з Великими технологіями. Всі питають мене, чому ніхто не протистоїть Великим технологіям? Ну що ж, скоро будемо!", - додав Трамп.

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