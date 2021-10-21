Байден висунув кандидатуру нового координатора по санкціям

Адміністрація американського президента Джо Байдена повідомила сенаторів про висунення на пост координатора американської санкційної політики кандидатури Джеймса О'Брайена, повідомляє Газета.ru.

За даними пресслужби Білого дому, повідомлення було направлено до верхньої палати Конгресу США. Законодавці повинні затвердити кандидатуру.

Байден вже 6 жовтня оголошував про те, що розраховує призначити О'Брайена на цей пост в структурі Держдепартаменту США. Той, хто займає це місце, має дипломатичний ранг посла.

Зараз О'Брайен керує великою вашингтонською консалтинговою компанією Albright Stonebridge Group. При адміністрації Барака Обами, у 2015-2017 роках, він був призначений спецпосланцем президента США з питань звільнення американських заручників за кордоном.

До цього, в 1989-2001, був старшим радником держсекретаря США Мадлен Олбрайт, а потім заступником начальника відділу політичного планування Держдепартаменту США.