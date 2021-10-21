У Росії виявили нову мутацію "Дельти"

Різновид штаму коронавірусу "дельта" AY.4.2 виявлена в одиничних випадках в Росії, можливо її широке поширення, заявив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНДІ епідеміології "Роспотребнадзора" Каміль Хафізов, повідомляє РИА Новости.

"Варіант AY.4.2 лінії "дельта" вже виявляється в одиничних випадках в Росії, як випливає з результатів секвенування геномів коронавірусу SARS-CoV-2, що депонуються в базу даних "VGARus". В деяких колах новий геноваріант називають "дельта плюс", але це ж назва раніше відносилася до іншого варіанту, і тому зараз відбувається деяка плутанина" , - сказав Хафізов

Він уточнив, що варіант AY.4.2 - одне з безлічі відгалужень лінії "дельта", яке, ймовірно, має ряд переваг перед вихідною та іншими версіями вірусу. Наскільки мутація заразніша, сказати поки складно, вчені досліджують це питання.