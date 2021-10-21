У Китаї прогримів потужний вибух у ресторані

Величезної сили вибух вранці 21 жовтня трапився в одному з ресторанів міста Шеньян провінції Ляонін на північному сході Китаю. Внаслідок нього щонайменше три людини загинули, більш ніж 30 отримали травми, повідомляє Обозреватель.

Причиною НП назвали витік газу. Заклад розташовувався у будівлі змішаного типу – житловій і комерційній.

Момент вибуху потрапив на відеореєстратори автомобілів, які проїжджали поряд. На опублікованих у мережі кадрах видно, що ударна хвиля повністю рознесла частину будівлі, вікна повибивало і в сусідніх.

Усе довкола на цій вулиці всипано бетоном і склом. Водночас від самого барбекю-ресторану, зазначають місцеві медіа, не залишилося нічого, крім відкритих балок.

Момент вибуху потрапив на відеореєстратори

Уламки від будівлі розкидало на велику відстань

До місця події було направлено швидкі, 25 пожежних авто та 110 рятувальників. Одразу повідомлялося про одну жертву вибуху, 33 постраждалих доправили до лікарень.

Наслідки вибуху

Через НП у цьому районі Шеньяна призупинили рух транспорту. Пошуково-рятувальні роботи тривають, на місці також працювала поліція.