Окупанти на Донбасі скинули з безпілотників гранати на позиції ЗСУ

За минулу добу, 20 жовтня, озброєні формування Росії на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню. Ворог також скинув гранати на позиції Збройних сил України за допомогою безпілотника Орлан-10, повідомляє Обозреватель.

Окупанти стріляли в напрямку Березового, Красногорівки, Золотого-4, Новолуганського, Троїцького, Причепилівки, Новотошківського, Новоселівки-2 і Верхньоторецька.

У результаті ворожого вогню один український захисник отримав поранення. Його доставили в госпіталь. За словами лікарів, стан здоров'я пораненого задовільний. Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити активність окупантів.

З початку поточної доби, 21 жовтня, на Донбасі зафіксували ще одне порушення з боку ворога. Він відкрив вогонь в районі Луганського. Втрати окупантів уточнюються.