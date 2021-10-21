Електромобіль Volkswagen ID.4 потрапив в Книгу рекордів Гіннеса. Його досягнення - найдовша подорож в електромобілі в окремо взятій країні, повідомляє РБК-Украина.

Американці Райнер Зітлоу і Дерек Коллінз провели 100 днів за кермом електричного Volkswagen ID.4, відвідавши понад 600 дилерських центрів Volkswagen в США. За свої зусилля вони були включені в Книгу рекордів Гіннеса.

Приз був вручений їм після повернення в штаб-квартиру Volkswagen в США в Херндоні, штат Вірджинія, де вони завершили свою подорож, яке тепер офіційно є найдовшим безперервним подорожжю на електромобілі в окремо взятій країні.

"Було здорово поділитися своїм досвідом управління і експлуатації ID.4 з великою кількістю людей, в тому числі з співробітниками дилерських центрів", - сказав Зітлоу. "Встановлення рекорду - це не тільки свідчення надійності ID.4, а й фактична готовність національної інфраструктури зарядки до далеким подорожам".

За 100 днів команда подолала більше 56 327 км і відвідала 628 дилерських центрів Volkswagen в 48 штатах. Райнер Зітлоу не новачок в рекордних заїздах. Раніше він проїжджав на автомобілі від Аляски до Аргентини всього за 12 днів, а також перетинав всю Африку і Європу від найпівденнішої точки Африки до самої північної точки Європи всього за дев'ять днів на Volkswagen Touareg.