Зростання цін на квартири вторинного ринку сповільнилося

Лідером із зростання вартості став Тернопіль, аутсайдером — Луцьк, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

За вересень 2021 року середня вартість квартир на вторинному ринку України знизилась на понад 3%: з 929 дол/кв.м до 901 дол/кв.м, йдеться у дослідженні Асоціації фахівців з нерухомості України та геоінформаційного порталу "Увекон".

Ціни на 1-кімнатні квартири зменшились в середньому на 0,6% (з 957 дол/кв.м до 951 дол/кв.м), вартість 2-кімнатних квартир зменшилась на 2% (з 886 дол/кв.м до 860 дол/кв.м), на 3-кімнатні квартири впали в ціні на 4,6% (з 879 дол/кв.м до 838 дол/кв.м), вартість 4-кімнатних квартир зменшилась найбільше — майже на 8% (з 1227 дол/кв.м до 1131 дол/кв.м).

В обласних центрах України спостерігається "консервація" вторинного ринку житла: зростання вартості значно уповільнюється. Так, за підсумками вересня середня вартість квартир на вторинному ринку в обласних центрах збільшилася на 0,8% — з 804 дол/кв.м за підсумками серпня до 810 дол/кв.м у вересні.

Лідером із зростання вартості став Тернопіль — за вересень квартири у цьому обласному центрі здорожчали на 4,3%. Найближчі до нього за темпами зростання Львів (2,5%) та Івано-Франківськ (2,4%).

Найбільше втратили у ціні квартири у Луцьку — мінус 2,1%, за ним Херсон (мінус 1,3%).

Київ — єдиний з обласних центрів, в якому ціна за вересень не змінилась.

По регіонам (обласним центрам) України середні ціни на житло вторинного ринку за вересень 2021 року змінились наступним чином: