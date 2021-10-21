Що очікується на валютному ринку в четвер

У середу падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку прискорилося; був встановлений новий річний мінімум на рівні 26,19 гривень на покупку.

Національний банк провів дві інтервенції на купівлю валюти з метою стримування надмірного зміцнення національної валюти. На самому початку торгів він купив 5 млн доларів за 26,23 гривень, а в районі 12 години вийшов з великим ордером на покупку за ціною 26,19 гривень і утримував цей рівень аж до закриття торгів. В черговий раз лише втручання НБУ утримало долар від більш сильного падіння.

Сьогодні відбудеться засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, де буде вирішуватися питання: підняти облікову ставку НБУ або залишити незмінною. Валютний ринок буде пильно спостерігати за цією подією, тому що підняття облікової ставки буде сприяти подальшому зміцненню гривні.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,18/26,25 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в середу знизилася ще на 8 копійок. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,34-26,35 гривень; до обіду цінник опустили до 26,29-26,30 гривень, а ввечері долар продавали вже по 26,26-26,27 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться з 26,27-26,28 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку. Якщо котирування безготівкового долара продовжать зниження, подешевшає і готівковий «американець».

Євро на FOREX в середу спочатку піднявся до позначки 1,1652 долара, потім опустився до 1,1617, а до вечора знову пішов вгору і виріс до 1,1659 долара. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 1,1647-1,1666 долара. Готівковий євро вчора подешевшав на 10 копійок: з ранкових 30,58-30,60 гривень цінник опустили до 30,49-30,50 гривень. Сьогодні продаж стартує з 30,50-30,52 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в середу торгувався в діапазоні 70,80-71,05 рублів за долар. Вранці четверга він знову намагається пробити вгору рівень 71 рубль за долар. Готівковий рубль в столиці два дні поспіль продавали по 3,67-3,69 гривні за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною.