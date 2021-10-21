Відставка Абрамовського та держбюджет-2022: порядок денний ВР

Відставка Абрамовського та держбюджет-2022: порядок денний ВР

Сьогодні, 21 жовтня народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання. Відразу після завершення якого парламентарі розпочнуть позачергове.﻿ Про це, із посиланням на сайт ВРУ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Так, у першому читанні парламентарі продовжать розглядати законопроект 6000 – поправки до Державного бюджету України на 2022 рік.

У другому читанні Верховною Радою буде розглянуто відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Крім цього, до розгляду на засіданнях включено законопроекти про внесення змін до:

  • ЗУ "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (перше читання);
  • Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (перше читання);
  • ЗУ "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства (перше читання);
  • внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (перше читання);
  • Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання);
  • Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (друге читання);
  • до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (друге читання).

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