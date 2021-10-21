Відставка Абрамовського та держбюджет-2022: порядок денний ВР

Сьогодні, 21 жовтня народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання. Відразу після завершення якого парламентарі розпочнуть позачергове.﻿ Про це, із посиланням на сайт ВРУ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Так, у першому читанні парламентарі продовжать розглядати законопроект 6000 – поправки до Державного бюджету України на 2022 рік.

У другому читанні Верховною Радою буде розглянуто відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Крім цього, до розгляду на засіданнях включено законопроекти про внесення змін до: