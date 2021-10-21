Відставка Абрамовського та держбюджет-2022: порядок денний ВР
Сьогодні, 21 жовтня народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання. Відразу після завершення якого парламентарі розпочнуть позачергове. Про це, із посиланням на сайт ВРУ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Так, у першому читанні парламентарі продовжать розглядати законопроект 6000 – поправки до Державного бюджету України на 2022 рік.
У другому читанні Верховною Радою буде розглянуто відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.
Крім цього, до розгляду на засіданнях включено законопроекти про внесення змін до:
- ЗУ "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (перше читання);
- Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (перше читання);
- ЗУ "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства (перше читання);
- внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (перше читання);
- Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання);
- Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (друге читання);
- до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (друге читання).