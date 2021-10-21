В Індії понад 1 млрд людей зробили щеплення однією дозою вакцини

Міністр охорони здоров'я Індії Мансух Мандавія заявив, що понад 1 млрд людей в Індії отримали одну з двох доз вакцин, повідомляє Газета.ru.

«Вітаємо Індію!» , - написав Мандавія під картинкою у Twitter про кількість вакцинованих.

20 жовтня МОЗ Індії повідомляв, що в країні одним компонентом вакцини прищепилося понад 990 млн осіб, а двома - понад 700 млн громадян.

Індія стала другою країною, яка прищепила понад 1 млрд людей від COVID. 16 вересня стало відомо, що в Китаї вже понад 1 млрд людей отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, це становить близько 70% усього населення країни.