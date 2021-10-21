"Євросолідарність" обійшла "Слугу народу" – рейтинг політичних партій

"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце у рейтингу політичних партій. Її також назвали головною опозиційною силою в Україні, повідомляє Обозреватель.

Такі дані соціологічного опитування Київського міжнародного інститут соціології.

На виборах до Верховної Ради політсила має підтримку 15,7% серед тих, хто визначився з вибором. Партія "Слуга народу" на другому місці – за неї готові проголосувати 15,5% тих, хто визначився. Третє-четверте місце ділять партії "Батьківщина" (13,6%) та "ОПЗЖ" (13%).

Інші партії: "Сила і честь" (8,6%), "Наші" (5,7%), РПЛ (5,6%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,6%). Решта політичних сил мають значно нижчу підтримку.

"ЄС" має підтримку 15,7% респондентів. Джерело: Скриншот результатів дослідження на сайті КМІС

Найбільша кількість опитаних (27,2%) вважає "Європейську Солідарність" головною опозиційною силою. Партію ОПЗЖ - 24,3%. Ще 17,5% назвали "Батьківщину". Партію "Голос" назвали 4,4%.

27,2% опитаних вважають "Європейську Солідарність" головною опозиційною силою. Джерело: Скриншот результатів дослідження на сайті КМІС

Більшість респондентів – 55,5% – зазначають, що фінансове становище їхньої родини за останні 2 роки погіршилося. Про покращення говорять 10,7% респондентів, а ще 32,9% стверджують, що нічого не змінилося.

Більше 70% покладають відповідальність за економічну кризу на владу. Зокрема, 42,1% респондентів говорять про високий рівень корупції, а 31,2% – про некомпетентність влади. Пандемію коронавірусу вважають причиною кризових явищ 12,1%, війну на Донбасі – 8,5%.

29,9% вважають теперішню владу гіршою за попередню. На думку 44,9% респондентів, теперішня влада не відрізняється від попередньої. 22% вважають теперішню владу кращою.