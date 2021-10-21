В Києві на ще одній вулиці намалювали велодоріжку

Після перерозподілу дорожнього простору схему руху вул. Солом’янською змінено. У автомобілістів забрали майже половину дороги для влаштування смуги громадського транспорту та велодоріжки, повідомляє 24 Канал.

Смуга громадського транспорту шириною 3,5м, 2 автомобільні смуги по 3м та велосмуга завширшки 1,5м замість 3-х автомобільних смуг по 4 метри. Саме такий розподіл простору на вул. Солом’янська схвалили та втілили київські чиновники.

Крім цього, на вул. Солом'янській на перехрестях з вул. Волгоградською / вул. Андрія Головка та вул. Максима Кривоноса / вул. Генерала Шаповала вперше у столиці влаштували вафельну розмітку.

Вона позначає проїжджу частину в межах регульованого перехрестя, на яку за Правилами дорожнього руху заборонено в'їзд під час виникнення затору або створення перешкод для руху транспортних засобів і пішоходів.