Саакашвілі не припинить голодування: екс-президент закликав опозицію об'єднатися

Третій президент Грузії, голова виконкому української Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі сказав, що поки він знаходиться у в'язниці, він не припинить голодування та готовий померти. Політик закликав опозиційні партії країни об'єднатися, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в заявах, опублікованих на Facebook -сторінці Саакашвілі. За його словами, мета його голодування та інших дій – допомогти грузинському народу "врятуватися з болота" . Він сказав, що припинить голодування тільки в разі справедливого правосуддя для людей, які постраждали від політичних переслідувань.

"У той же час я хочу зберегти розум і працьовитість до кінця. Тому я згоден з медичним втручанням лікарів, яке допоможе мені не спати та навіть при дуже обмеженій, але все ж участі в поточних подіях, щоб я міг допомогти Грузії, наскільки це можливо", – відзначав він.

Саакашвілі також заявив, що опозиційним силам потрібно об'єднатися під керівництвом голови партії "Єдиний національний рух" Ніки Меліа.